"الطاقة الذرية": رصدنا زيادة ربع سنوية بـ"يورانيوم إيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إن إيران تواصل خرق العديد من القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي مع القوى الدولية.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أنها رصدت زيادة ربع سنوية في مخزون إيران من اليورانيوم.



وقالت إن إيران فشلت في تقديم تفسير بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى ايران يفوق 16 مرة الحد المسموح به.

ومن جانبه أعرب رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه من عدم وصول المفاوضات التقنية مع إيران إلى النتائج المرجوة

وشدد جروسي على ضرورة تقديم إيران توضيحات بشأن انتهاكاتها النووية فورًا

وفي وقت سابق الإثنين، أقرت طهران بوجود خلافات حول "قضايا رئيسية" في مباحثات فيينا التي تسعى لترميم الاتفاق النووي المثير للجدل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده،إن المحادثات النووية الجارية في فيينا منذ الثلاثاء الماضي بين إيران ومجموعة 4+1، "تراوح مكانها"، بسبب وجود خلافات على قضايا رئيسية.

وفي إشارة إلى الجولة الخامسة من المحادثات في فيينا، أضاف: "هذه المحادثات بدأت الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة ويتم متابعته على مستوى الخبراء.. إننا نتابع هذه المحادثات بالعناية والاهتمام اللازمين".

ومنذ بداية أبريل/نيسان الماضي، استضافت العاصمة النمساوية اجتماعات منتظمة وجها لوجه للجنة الاتفاق النووي واجتماعات غير رسمية بأشكال مختلفة.

وحتى الآن تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل، تسعى اثنتان منها -معنية برفع العقوبات الأمريكية ضد إيران والقضية النووية- إلى خطوات محددة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن للعودة للالتزامات الموجودة في الاتفاق النووي، فيما مهمة المجموعة الثالثة هي الاتفاق على ترتيب هذه الخطوات.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الولايات المتحدة تفرض حوالي 1650 عقوبة أمريكية على إيران.

وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات النووية بطريقة غير مباشرة بوساطة الاتحاد الأوروبي، وقد انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.