بي ام دبليو X2 2021 تنضم لأسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بين شركات تأجير السيارات بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، ذلك يتضمنه ضم بي ام دبليو X2 موديل 2021 إلى أسطولها.

التصميم العام

تتمتع بي ام دبليو X2 بتصميم رياضي عصري عبر شبك الكُلى الأيقوني المحاط بفتحات تهوية كبيرة ومصابيح أمامية نحيلة وإضاءة نهارية LED ومصابيح خلفية أنيقة تبرز شخصية السيارة.

الداخلية

حصلت على كل عوامل الراحة والفخامة عبر مواد عالية الجودة وتطريزات راقية مع تطعيمات كرومية، وتتوفر شاشة معلومات ترفيهية 8.8 بوصة، إضاءة داخلية LED، شاشة عرض رأسية، فتحة سقف بانورامية، مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

الأمان

تأتي بأنظمة مساعدة للسائق كتقنية تسمح للقير بالتزامن مع نظام الملاحة لضمان تغيير أكثر دقة وذكاءً للسرعات، كما يتوفر نظام كشف المشاة، مراقبة النقاط العمياء، تفادي التصادم الأمامي، مراقبة ضغط الإطارات، كاميرا خلفية مع حساسات اصطفاف.

المحرك

يستمد الموديل قوته عبر محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 228 حصان وعزم 350 نيوتن متر بتسارع 0-100 كم/س خلال 6.5 ثانية.

هذا ويمكنك تأجير بي ام دبليو X2 عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور