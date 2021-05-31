كيا تشوق لسبورتاج 2022 الشكل الجديد وتؤكد موعد التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر كيا في حملتها التشويقية للجيل الجديد كلياً من سبورتاج قبل أسابيع من التدشين العالمي للسيارة في كوريا.

ونرى الآن ثلاث صور تشويقية جديدة للكروس أوفر، والتي تقدم لنا لمحات جديدة عن تصميم السيارة وتؤكد على التغيير الجذري الذي سنراه في الخارجية، سواء في تصميم الشبك أو المصابيح الأمامية والخلفية.

كما شوقت كيا للداخلية، لنلاحظ فيها شاشة لمسية كبيرة متصلة تشمل داخلها نظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات الرقمية في قطعة زجاج واحدة، وهو تصميم مماثل لسيارة EV6 الكهربائية الجديدة.

وقد أكدت كيا على تدشين السيارة خلال يوليو، مع العلم أن العلامة ستدشن نسخة أخرى مخصصة للسوق الأوروبي في سبتمبر باختلافات محدودة عن النسخة العالمية.