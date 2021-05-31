بيجو Expert أحدث سيارات الهيدروجين بالأسواق.. إليك المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت شركة بيجو الفرنسية أحدث شركة سيارات تعلن عن إطلاق سيارة جديدة تنطلق بوقود الهيدروجين، وذلك بعد أوبل الألمانية وهوندا اليابانية.

وأعلنت بيجو الفرنسية عن عزمها طرح نسخة جديدة من سيارتها Expert الخدمية بخلية وقود مع 3 خزانات للهيدروجين، لا تؤثر على السعة الداخلية لحيز التحميل أو الحمل.



وأوضحت أن سيارتها E-Expert Hydrogen الجديدة تستند إلى النسخة الكهربائية بقوة 100 كيلوواط/136 حصانا، مع بطارية سعة 10.5 كيلوواط ساعة.

وتستغرق عملية التزود بالوقود 4 دقائق، بعدها تبلغ السيارة مدى السير 350 كلم، ويمكن أيضا شحن البطارية بالكهرباء لبلوغ مدى إضافي 50 كلم.

Vivaro أوبل

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة أوبل عن توسعة برنامج دفع سيارتها Vivaro بالكشف عن نسخة تعتمد على خلية الوقود، والتي تحمل الاسم Vivaro-e Hydrogen مع مدى سير يبلغ 400 كلم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الخدمية الجديدة والمعتمدة على وقود الهيدروجين في 3 خزانات بالجزء السفلي سعة 700 بار يستغرق ملؤها بالوقود حوالي 3 دقائق فقط، بعدها تصل إلى مدى السير 400 كلم.

وتوفر السيارة الجديدة سعة 6.1 متر مكعب، ويبلغ الحمل الصافي للسيارة 1100 كجم. ويولد النظام قوة 45 كيلوواطا، كما يتم دعمه من بطارية ليثيوم أيون 10 كيلوواط ساعة، والتي تكفي السيارة لقطع مسافة 50 كلم معتمدة عليها فقط.

ومن المقرر طرح السيارة Vivaro-e Hydrogen الجديدة في الأسواق خلال وقت لاحق من العام الجاري.

هوندا اليابانية

ونهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت مجموعة هوندا موتور اليابانية عزمها وقف إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي بحلول 2040 ليقتصر إنتاجها على السيارات الكهربائية، سواء التي تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين أو بخلايا الوقود.

وتعهدت الشركة اليابانية بالاستثمار في مجال الهيدروجين كوقود نظيف والذي يعتبر حلا ليس فقط بالنسبة لسيارات الركوب وإنما أيضا للشاحنات والمركبات التجارية.

يذكر أن السيارات الهيدروجينية تعمل على أساس توليد الكهرباء نتيجة اندماج الهيدروجين بالأوكسجين بحيث لا يزيد العادم في هذه الحالة على بخار الماء.