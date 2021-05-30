موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سترة مكيفة وأزمة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة شيل رايد عن تطوير سترة جديدة لقائدي الدراجات النارية، فكيف تعمل هذه السترة؟

تشهد الرحلات وسط الطبيعية بسيارات الكارافان حاليا شعبية كبيرة في ظل جائحة كورونا، لكن قبل الانطلاق عليك بفحص عدة أشياء جيدا.

أعلن الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن تأجيل تسليم الدفعات المحجوزة من طراز تسلا "موديل S Plaid" لحاجته لمزيد من الصيانة.

كشفت تويوتا رسميا، عن تفاصيل طراز "بيريوس نايت شيد" صاحب الإطلالة السوداء والقدرات المتميزة.