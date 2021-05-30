استمرار شراكة التوكيلات العالمية للسيّارات و فريق أندريتي يونايتد إكستريم إي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد نجاح فريق أندريتي يونايتد، في سباق إكستريم إي في جولته الأولى التي انطلقت من العلا شمال غرب المملكة العربية السّعودية بتاريخ ٢-٤ ابريل ٢٠٢١، وفوز فريق أندريتي بالمركز الثاني في المرحلة الثانية، تستمر التوكيلات بدعمها و تمنياتها بالتوفيق لفريق أندريت يرنايتد في جولته المقبلة و التي ستقام في السنغال بتاريخ ٢٩ -٣٠ مايو ٢٠٢١.

وتشمل جولات السباق القادمة مرحلة السنغال التي أعيدت جدولتها، في داكار يومي 29 و 30 مايو. ومن هناك، شمالاً إلى كانجرلوسواك في جرينلاند في 28-29 أغسطس، وتليها سانتاريم في البرازيل في 23-24 أكتوبر.

تشهد الشراكة دعم التوكيلات لفريق أندريتي يونايتد في مواجهة إكستريم إي وهي سلسلة سباقات جديدة رائعة على الدروب الوعرة، تتنافس فيها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في عدة مناطق نائية حول العالم وتتطلع إلى تغيير علاقة رياضة السيارات با لطبيعة. وتسلط الرحلة العالمية الضوء على تأثير تغير المناخ على بعض النظم البيئية الأكثر هشاشة في العالم وتشجع على اعتماد المركبات الكهربائية للمساعدة في الحفاظ على البيئة وحماية الكوكب.

وتجدد التوكيلات بامتداد تبنيها سباقات إكستريم إي، المشاركة في زيادة الوعي بالاحترار العالمي وتغير المناخ الذي يؤثر على صحة ورفاهية جميع الناس ويؤثر على النظم البيئية في جميع أنحاء العالم. وتتمنى لفريق أندريتي يونايتد إكستريم إي كل النجاح في جولات السباق القادمة.