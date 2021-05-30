أسباب تقطيع المحرك عند الضغط على دواسة البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق، وهو الأمر الذي قد يسبب خطورة على سلامة وأمان السيارة، فما هو سبب حدوث هذه المشكلة؟

أجاب الخبراء أن المحرك هو القلب النابض للسيارة وأهم جزء بها على الإطلاق ويعمل وفقاً لمنظومة متكاملة، وفي حالة تعرض أحد القطع الحيوية للمحرك للخلل أو التلف، فإن هذه المنظومة تتعرض للخلل، مما يؤثر على العديد من الأنظمة الحساسة في السيارة، ومن أبرز المؤشرات على حدوث هذا الخلل تقطيع السيارة أثناء السير.

لذلك نقدم لكم اليوم أبرز أسباب تقطيع محرك السيارة عند الضغط على دواسة البنزين، وهي كما يلي:

– انسداد مضخة الوقود في السيارة أو تعرضها التلف نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي.

– إذا تعرضت البواجي “شمعات الاحتراق” للاحتراق والتلف.

– في حال تعرض حساس البنزين للأعطال.

– في حال نفاذ البنزين في خزان الوقود، أو إذا كان البنزين قد وصل إلى قاع الخزان وامتلائه بالشوائب والترسبات.

– إذا كانت نوعية البنزين غير جيدة، أو اختلط البنزين بالمياه في خزان الوقود.

– انسداد أو تلف فلتر الهواء

– انسداد صفاية البنزين بالشوائب والأوساخ.