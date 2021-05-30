الشرطة الروسية تتعامل مع حادث إطلاق نار في مدينة يكاترينبورغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في مدينة يكاترينبورغ.

وقالت الوزارة في بيان إن رجلا أطلق النار على أشخاص من نافذة منزل ، مشيرة إلى أن إمراة ورجل أصيبا نتيجة إطلاق النار أثناء تقديمهما المساعدة الطبية.

وتابعت: تم تحديد الشخص الذي رتب إطلاق النار في ييكاترينبرغ ونوع السلاح المستخدم، فيما طوقت الشرطة مكان الحادثة واتخاذ كل الإجراءات لاعتقال الجاني

وأعلن الأمن الروسي القبض على منفذ حادث إطلاق النار ، فيما استدعى فرقة من قوات التدخل السريع للتعامل مع الحادث .

وفي 11 مايو/آيار الجاري، أدى إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة قازان وسط روسيا إلى مقتل 11 شخصا كما قتل أحد منفذَي الهجوم.

وهذه أسوأ عملية إطلاق نار في مدرسة روسية منذ العام 2018، إذ نادرا ما تتعرض المدارس لحوادث مماثلة حيث يكون ضبط الأسلحة عادة صارما.

وعلى الفور، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الرئيس أمر بأن تتم بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان". .