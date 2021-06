فئات بيجو 2008 2022 في السعودية Peugeot 2008

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بيجو عن 2008 2022 الكروس أوفر المُدمجة الجديدة كلياً ذات التصميم الحديث والجذاب في السوق السعودي عبر الوكيل الحصري شركة المجدوعي للسيارات، والتي تتمتع بتجربة قيادة مميزة وتصميم جذاب من الخارج والداخل ووسائل سلامه عالية، واليوم سنتعرف على فئاتها ومواصفاتها بالمملكة.

التصميم الداخلي

في الداخل، مقصورة iCockpit تُعطي السيارة انطباع وكأنك تقود طائره مع مواد متنوعة وعالية الجودة، مع مقود يجعل من القيادة أكثر سهولة وشاشة أمامية رقمية بالكامل ثلاثية الابعاد، و8 ألوان إضاءة داخلية، بالإضافة إلى مقاعد رياضية أمامية، مع شاشة ملونه وسطية مقاس 10 بوصة وناقل حركة كهربائي، وتأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية واسعة.

كما أن صندوق السيارة واسع وسهل الوصول له بفضل العتبة المنخفضة وافتحة الواسعة، كما يُمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة تخرين اكبر وتُتيح لك أرضية الصندوق ذات المستويات المزدوجة، في الوضع العالي، تحميل وتفريغ الأغراض بسرعة وسهولة، وفي الوضع المنخفض، يتم تكبير سعة صندوق الأمتعة.

تقنيات المقصورة

تأتي مقصورة iCockpit بالعديد من التقنيات المتقدمة، بدءً من شاشة النظام الترفيهي مقاس 10 بوصة، ونظام ملاحة ثلاثي الأبعاد مع لوحة تحكم بشكل بيانو وناقل حركة كهربائي مع بدالات سرعه خلف المقود، ومرآه قابله لتعتيم التلقائي بدون إطار.

ولزيادة الرفاهية داخل السيارة يتوفر شاحن هاتف لاسلكي، مع ربط الهاتف بأبل كار بلاي بالإضافة لميزة الدخول والخروج بدون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، وتأتي أيضاً بمكيف هواء أوتوماتيكي، مع نظام صوتي بـ 6 مكبرات.

التصميم الخارجي

من الخارج تأتي السيارة بتصميم جذاب وقوي تلاحظ من الوهلة الاولى التطور والجاذبية بأعلى مستوياتها، وتتميز بالمصابيح الأمامية FULL LED بتصميم أنياب الأسد وكذلك من الخلف تحصل على تصميم مصابيح يحاكي مخالب الأسد LED، بالإضافة الى هيكل بخطوط حادة وعصرية، ومجموعة من الألوان الخارجية الملفتة للأنظار.

مزايا السلامة

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق مثل:

وسائد هوائية أمامية وجانبية

نظام تحديد وتثبيت السرعة

نظام مساعدة وقوف السيارة النشط شبه الآلي (يجب أن تصور من الداخل خلال عملها)

نظام مساعد للإضاءة العالية للمصابيح الأمامية

نظام الفرامل الطارئة

تنبيهات للسائق على الطريق

المحافظة على المسار

نظام التحذير من المسافات

نظام التعرف على اللوحات المرورية

نظام الإضاءة الأوتوماتيكي

نظام تنبيه النقطة العمياء

المحرك والأداء

توفر السيارة متعة قيادة لا توصف بفضل الثبات والسيطرة بتعليق مميز، بالإضافة الى خيارين من المحركات:

الأول يتوفر في فئة GT وهو محرك سعة 1.2 لتر تيربو يولد قوة 155 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، مع نظام سحب أمامي، في حين تبلغ صرفية الوقود ذات الكفاءة العالية 17.8 كم/لتر.

الثاني في الفئات الأقل أكتيف وألور، وهو محرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان و150 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع نظام دفع أمامي، في حين تبلغ صرفية وقوده 14.7 كم/لتر.

السعر والضمان

وفي الختام، تتوفر السيارة عند الوكيل الحصري المجدوعي بأكثر من فئة بهذه الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

فئة أكتيف وتُعتبر الأقل بسعر 79,350 ريال

فئة ألور بسعر 86,250 ريال

فئة ألور توربو بسعر 97,750 ريال

فئة GT وتعتبر الأعلى بسعر 104,650 ريال

كما تأتي السيارة بضمان 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب.

