موجز ”الخليج 365” للسيارات.. جيب "كوماندر" وطراز "بيريوس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت تويوتا رسميا عن تفاصيل طراز "بيريوس نايت شيد" صاحب الإطلالة السوداء والقدرات المتميزة.

نشرت جيب الأمريكية فيديو كشف عن نسخة جديدة كليا تستعد لطرحها من طراز "كوماندر" الشهير.

كشفت ماركة SSC الأمريكية، التي تعد أبرز الشركات المصنعة للسيارات الخارقة، عن نسخة معدلة من أيقونتها الشهيرة "Tuatara".

بعد إلغاء لمدة عامين 2020 و2021، بسبب أزمة كورونا، يعود معرض جنيف الدولي للسيارات رسميا في دورة جديدة لعام 2022.