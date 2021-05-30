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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. جيب "كوماندر" وطراز "بيريوس"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت تويوتا رسميا عن تفاصيل طراز "بيريوس نايت شيد" صاحب الإطلالة السوداء والقدرات المتميزة.

نشرت جيب الأمريكية فيديو كشف عن نسخة جديدة كليا تستعد لطرحها من طراز "كوماندر" الشهير.

كشفت ماركة SSC الأمريكية، التي تعد أبرز الشركات المصنعة للسيارات الخارقة، عن نسخة معدلة من أيقونتها الشهيرة "Tuatara".

بعد إلغاء لمدة عامين 2020 و2021، بسبب أزمة ، يعود معرض جنيف الدولي للسيارات رسميا في دورة جديدة لعام 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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