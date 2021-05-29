تغريدة ماسك.. الملياردير الأمريكي يصدم عملاء "S Plaid"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن تأجيل تسليم الدفعات المحجوزة من طراز تسلا "موديل S Plaid" لحاجته لمزيد من الصيانة.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، كان عملاء ماركة تسلا الأمريكية ممن قاموا بحجز طراز S Plaid بنسخته لعام 2021، يترقبون أن يتسلموا نسخهم المحجوزة في 3 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب تغريدة ماسك، ستتأجل عملية تسليم الطراز حتى 10 يونيو/حزيران المقبل، لحاجة شركة تسلا لأسبوع إضافي لإجراء مزيدا من الصيانة والتحسينات.





وكان الظهور الأول لطراز S Plaid من تسلا في عام 2019، وسبق لماسك أن حدد يوم 3 يونيو/حزيران موعدا لتسليم النسخ المحجوزة منه، قبل أن ينشر تغريدته السبت 29 مايو/آيار التي أعلن من خلالها عن تحديد الموعد الجديد لتسليم النسخ المحجوزة من الطراز في يوم 10 يونيو/حزيران المقبل.