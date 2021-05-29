مصر تكشف ملابسات وفاة رئيس جهاز استخبارات أوكرانيا الأسبق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصر، السبت، ملابسات حادث وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق أثناء رحلة غوص في مدينة دهب الساحلية.

وقالت النيابة العامة المصرية، إن وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق في مدينة دهب الساحلية، جنوب شبه جزيرة سيناء، "لا يعتريها أية شبهة جنائية".

وأضافت النيابة المصرية، في بيان، أنها تلقت بلاغًا من مستشفى دهب المركزي، الجمعة، أفاد باستقباله "جثمان أوكراني الجنسية إثر وفاته غرقًا، وأن صديقًا له - من ذات الجنسية - كان برفقته قرَّرَ أنهما خلال غوصهما على عمق 40 مترًا فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة فحاول إيقافه خشيةً على حياته فلم يُفلح".

وأوضح البيان أنه "بوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه وتمكن وغطاس مصري آخر من إخراجه إلى الشاطئ وتوليا إسعافه، لكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى".

كما أكد صديقه "عدم اتهامه أحدا في الوفاة وأنها لا يعتريها أية شبهة جنائية".

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أنها استمعت لأقول صديق المتوفى وآخرين كانوا برفقته "فأكدوا أن المتوفى حائزٌ على رخصة دولية تُجيز له الغوص على عمق 100 مترٍ تحت سطح الماء".

كما أكدوا أن "وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر صعوده المفاجئ إلى السطح، مؤكدين أنه لا شبهة جنائية فيها، وكذا أكدت تحريات الشرطة ذلك".

كما أخطرت السفارةَ الأوكرانية بالقاهرة بالواقعة لندب مندوب رسمي عنها لحضور إجراءات التحقيق، وقررت ندب طبيب شرعي لتبيان سبب الوفاة.

وأرسلت النيابة العامة المصرية معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها بيانًا لمدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى.

والجمعة، قالت وسائل إعلام مصرية، إن المتوفي اسمه Victor Hvoz وعمره 62 عامًا. وكان يعمل في السابق رئيسًا لجهاز الاستخبارات الأوكرانية، ويقيم في دهب منذ فترة، ويعمل في مركز الغطس بالمدينة.