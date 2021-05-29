تعرف على أبرز أسباب اهتزاز محرك السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات لبعض المشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي اهتزاز أو ارتجاج المحرك، ويرجع سبب ظهور هذه المشكلة إلى خلل أو تلف أحد أجزاء السيارة الهامة، واليوم خلال السطور التالية نقدم لكم أبرز الأسباب شيوعاً لاهتزاز السيارات.

– حرارة المحرك

في حال انخفاض درجة حرارة المحرك صباحاً عند بداية التشغيل فإنه يتسبب في اهتزاز المحرك نتيجة عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لانخفاض لزوجته، ويستمر هذا الاهتزاز إلى أن يصل المحرك للحرارة المثالية.

– تلف البواجي

في حال انتهاء العمر الافتراضي للبواجي «شمعات الاحتراق» أو تعرضها للاحتراق، فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازات وارتجاجات المحرك.

– تلف الكويلات

تعمل الكويلات على إعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة اللازمة التي تحتاجها البواجي في غرفة الاحتراق الداخلي، لإشعال خليط الهواء والبنزين ومن ثم يتم تشغيل المحرك، وفي حال تلفها تفقد وظيفتها وتؤدى إلى تلك المشكلة.

خلل حاسوب السيارة

يعد حدوث خلل في عمل حاسوب السيارة من أبرز الأسباب لظهور اهتزاز المحرك، كما تحدث هذه المشكلة أيضاً في حال تعطله نتيجة تسرب مياه إليه مثلا.

– انسداد فلتر الهواء

مع مرور الوقت يتعرض فلتر الهواء للتلف أو الانسداد نتيجة كثرة العواصف الرملية والترابية في منطقتنا العربية، وهو مما يؤدى لظهور هذه المشكلة في السيارة.

– انسداد البخاخات

تعمل البخاخات على تزويد المحرك بالوقود لعملية الاحتراق والسير، وفي حال حدوث خلل أو تلف في البخاخات فإنها تسبب ارتجاج المحرك كما أنها تضعف كثيرا من عزم السيارة بشكل عام.

– تلف كراسي المحرك

يعتبر تلف كراسي المحرك من أبرز أسباب إهتزازه، ومن علامات هذه المشكلة ملاحظة صدور أصوات خبط صادرة من إتجاه المحرك أو عند التوقف والسير بالسيارة.