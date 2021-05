“دراسة” السيارات الكهربائية ليست اعتمادية كما تعد الشركات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هُناك الكثير من الوعود التي تُطلقها الشركات بخصوص سياراتها الكهربائية، بدءً من النطاق الكبير بسبب البطاريات الكبيرة، وانخفاض سعره في المستقبل، وكونها رخيصة في امتلاكها وتشغيلها، لكن هل هذا هو الحال بالفعل؟

كشفت دراسة جديدة أصدرتها شركة We Predict، حيث تم النظر في أول 90 يوم من ملكية السيارة والتكاليف المرتبطة بها، وتستند إلى موديلات 2021 بما في ذلك 801 ألف سيارة عبر 306 طراز، وتم الاستعانة بـ 1.6 مليون طلب خدمة أو إصلاح من كل الوكلاء.

تُشير الدراسة إلى أن السيارات الكهربائية ستُكلف أصحابها في المتوسط 123 دولار (461 ريال) في أول 90 يوم، أي أكثر من ضعف متوسط تكلفة سيارات البنزين 53 دولار (199 ريال) وثلاثة أضعاف تكاليف السيارات الهجينة 46 دولار (172 ريال).

يرجع ذلك إلى تكاليف قطع الغيار والعمالة للسيارات الكهربائية وكونها أعلى من سيارات البنزين أو الهجينة، حيث يبلغ متوسط سعر قطع غيار السيارات الكهربائية 65 دولار (244 ريال) مقارنة بـ 28 دولار (105 ريال) لسيارات البنزين، و24 دولار (90 ريال) للسيارات الهجينة، في حين يبلغ متوسط تكلفة العمالة للسيارات الكهربائية 58 دولار (217 ريال) مقارنة بـ 25 دولار (94 ريال) لسيارات البنزين.

وفي المتوسط، قد يدفع مالك السيارات الكهربائية 2,460 دولار (9,225 ريال) بحلول العام الخامس في الخدمات، في حين يرغب صانعوا هذه الدراسة من شركات صناعة السيارات التفاعل معها وذلك لإجراء التغييرات اللازمة للتخفيف من المشكلة، وأن تكون السيارات الكهربائية خياراً أكثر اقتصادية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin