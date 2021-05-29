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مازدا CX-5 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية في وقت سابق من هذا الشهر صوراً للجيل الجديد من مازدا CX-5 أثناء اختبارها بأمريكا، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن الجيل الحالي منها يتواجد في الأسواق منذ 2016.

ومؤخراً، ظهر تصميم تخيلي يستند إلى هذه اللقطات التجسسية يكشف لنا عن تصميمها المتوقع، حيث تأتي بترقيات تصميمية ليست كبيرة للغاية، حيث تحصل على مصابيح أمامية أصغر، وشبك أوسع، مع ترقيات داخلية عديدة، ويبدو زجاج الربع الخلفي أكبر من ذي قبل، وذلك أمر طبيعي نظراً للانتقادات التي وجهت له في الجيل الحالي.

 وحتى هذه اللحظة، كان هناك العديد من التكهنات حول السيارة، حيث ذكر تقرير ياباني أن CX-5 الجديدة ستستند إلى منصة دفع خلفي المستخدمة في مازدا 6، كما تُطور الشركة محركات بنزين بست أسطوانات تتماشى مع المنصة ، كما ذكر تقرير آخر أن اسمها قد يتغير إلى CX-50.

وفي النهاية، لا توجد تأكيدات على أي من هذه المعلومات حتى الآن، لكن يُتوقع أن يتم تدشينها بحلول نهاية العام، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويهات في النموذج الأولي الذي تم التقاط صور له ليست كثيفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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