مازدا CX-5 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية في وقت سابق من هذا الشهر صوراً للجيل الجديد من مازدا CX-5 أثناء اختبارها بأمريكا، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن الجيل الحالي منها يتواجد في الأسواق منذ 2016.

ومؤخراً، ظهر تصميم تخيلي يستند إلى هذه اللقطات التجسسية يكشف لنا عن تصميمها المتوقع، حيث تأتي بترقيات تصميمية ليست كبيرة للغاية، حيث تحصل على مصابيح أمامية أصغر، وشبك أوسع، مع ترقيات داخلية عديدة، ويبدو زجاج الربع الخلفي أكبر من ذي قبل، وذلك أمر طبيعي نظراً للانتقادات التي وجهت له في الجيل الحالي.

وحتى هذه اللحظة، كان هناك العديد من التكهنات حول السيارة، حيث ذكر تقرير ياباني أن CX-5 الجديدة ستستند إلى منصة دفع خلفي المستخدمة في مازدا 6، كما تُطور الشركة محركات بنزين بست أسطوانات تتماشى مع المنصة الرياضية، كما ذكر تقرير آخر أن اسمها قد يتغير إلى CX-50.

وفي النهاية، لا توجد تأكيدات على أي من هذه المعلومات حتى الآن، لكن يُتوقع أن يتم تدشينها بحلول نهاية العام، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويهات في النموذج الأولي الذي تم التقاط صور له ليست كثيفة.