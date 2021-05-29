تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الجنوط الألومنيوم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد بعض قائدي السيارات أن أفضل طريقة لغسل وتنظيف الجنوط الألومنيوم هو استخدام المنظفات المنزلية بالإضافة إلى الخل ومعجون الأسنان، فهل هذه طريقة صحيحة للعناية بالجنوط؟

أجابت الهيئة الألمانية للفحص الفني، قائلة أن الاعتماد على بعض المواد المنزلية في تنظيف الجنوط بدلا من المنظفات المتخصصة هو أمر خاطئ، حيث أنها قد تضر بمادة الجنوط، كما أنها مع كثرة الاستخدام ستفقد الجنوط لمعانها.

ولقد نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات بضرورة تنظيف وغسل الجنوط الألومنيوم بشكل دوري، وعدم إهمال العناية بها، لأن ترك الجنوط متسخة لفترة طويلة له آثار سلبية عديدة.

وقدم الخبراء عدد من النصائح يجب اتباعها عند تنظيف الجنوط الألومنيوم، وهي كالتالي:

– في حال غسل الجنوط في مراكز غسل السيارات فإنه يفضل استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة.

– أما إذا قام مالك السيارة بغسلها، فيجب في البداية غسلها بلطف باستخدام إسفنجة ناعمة وماء فقط، ويمكن اللجوء إلى مواد التنظيف المخصصة للجنوط إذا كانت متسخة بشدة.

– عدم استخدام المواد والسوائل الكيميائية التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان، لأنها تتسبب في فقدان طبقة اللمعان في الجنوط.

– عند اختيار المعدات لابد من اختيار الأنواع، التي لا تتسبب في خدش أو جرح الجنوطـ، مع مراعاة التنظيف في اتجاه واحد وتجنب الحركات الدائرية عند المسح.

– يمكن تنظيف المناطق، التي يصعب الوصول إليها، بفرشاة عادية أو فرشاة أسنان.

– ضرورة ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات الحمضية، وعدم تنفس أبخرة الرذاذ لخطره الشديد على الجهاز التنفسي.