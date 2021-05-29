مصادرة سيارة رولزرويس بإيطاليا لاحتوائها على جلد تمساح!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قامت الجمارك الإيطالية بالتحفظ على سيارة رولزرويس فانتوم استوردتها شركة من روما من روسيا، وذلك لاحتوائها على جلود التماسيح على المقاعد ومساند الذراعين وألواح الأبواب.

يُذكر أن تجارة جلد التمساح يتم تنظيمها بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وهي اتفاقية متعددة الجنسيات واسعة النطاق.

من جانبهم، أشار مسؤولون إيطاليون أن استخدام جلد التمساح محظور دون “التراخيص المطلوبة”، ويبدو أن مالكي رولزرويس فانتوم المعنية لم يكن لديهم الأوراق المناسبة لأنه قد تم مصادرتها من قبل السلطات، ومع ذلك، يدرس الطرفان الآن إمكانية إزالة جلد التمساح، وهذا من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة على الأرجح.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الجمارك الإيطالية أنه تمنع مرور البضائع التي تم استخدام أنواع محمية أو مهددة بالانقراض داخلها، لذا، فهم في حالة تأهب قصوى لهذا النوع من الجرائم.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أن شركات تعديل السيارات الروسية توفر جلود غريبة لعملائهم، فعلى سبيل المثال، اشتهرت شركة دارتز بالتورط في حادثة استخدام جلد الحوت، والتي أثارت غضباً دولياً.