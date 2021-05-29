تويوتا تكشف تفاصيل طراز "بيريوس" الجديد.. رفاهية استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تويوتا رسميا، اليوم السبت، عن تفاصيل طراز "بيريوس نايت شيد" صاحب الإطلالة السوداء والقدرات المتميزة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز، الذي نشرت قبل أيام بعض الصور التشويقية له.

ويطرح الطراز بنظام دفع خلفي لعام 2022، بإطارات بقياس يتراوح بين 15 و17 بوصة، مع عدد من القدرات التقنية ضمن الكماليات، تشمل "مقود" مزود بنظام تدفئة.









ويعمل طراز بيريوس "نايت شيد" من الداخل بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام أليكسا المتحدث الذكي من أمازون، ونظام سماعات مكبرة من ماركة JBL، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وفيما يخص المحرك، يطرح الطراز بمحرك هجين بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 121 حصانا.



