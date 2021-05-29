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فيديو.. نسخة جديدة كليا من جييب "كوماندر" بسبعة مقاعد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت جييب الأمريكية فيديو كشف عن نسخة جديدة كليا تستعد لطرحها من طراز "كوماندر" الشهير.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الفيديو التشويقي للطراز، ضمن سلسلة سيارات جييب الحديثة.

وسبق أن قدمت جييب نسخة متوسطة الحجم من طراز "كوماندر" للولايات المتحدة عام 2005 توقف طرحها عام 2010، ومن بعدها طرحت نسخة تكفي من الداخل لـ 5 ركاب عام 2018.

وتتميز النسخة الأحدث من طراز "كوماندر" برحابة استثنائية لم يسبق أن توفرت بها أي نسخة سابقة طرحت منه، إذ يتوفر بثلاث صفوف من المقاعد من الداخل، تكفي 7 ركاب.

ولم تعلن جييب عن الموعد الرسمي لطرح الطراز، غير أن الماركة الأمريكية أعلنت عن البدء في أسواق أمريكا اللاتينية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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