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SSC تكشف عن أسرع سيارة على الأرض.. "Tuatara" الجديدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة SSC الأمريكية، التي تعد أبرز الشركات المصنعة للسيارات الخارقة، عن نسخة معدلة من أيقونتها الشهيرة "Tuatara".

والطراز  من السيارات الشهيرة وتتمتع بسرعة هائلة جعلت منه الأقوى في العالم أجمع.

وبحسب موقع "موتور وان" كشفت SSC عن النسخة المعدلة من طراز Tuatara "تواتارا" باسم "سترايك"، مضيفا: "محرك النسخة القديمة من الطراز كانت 1750 حصانا".



وتابع: نسخة "سترايك" المعدلة، تطرح بمحرك بقوة تصل إلى ألفين و 200 حصان، وستصنع SSC من هذه النسخة المعدلة عدد محدود من النسخ بإجمالي 100 سيارة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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