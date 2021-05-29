SSC تكشف عن أسرع سيارة على الأرض.. "Tuatara" الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة SSC الأمريكية، التي تعد أبرز الشركات المصنعة للسيارات الخارقة، عن نسخة معدلة من أيقونتها الشهيرة "Tuatara".

والطراز من السيارات الرياضية الشهيرة وتتمتع بسرعة هائلة جعلت منه الأقوى في العالم أجمع.

وبحسب موقع "موتور وان" كشفت SSC عن النسخة المعدلة من طراز Tuatara "تواتارا" باسم "سترايك"، مضيفا: "محرك النسخة القديمة من الطراز كانت 1750 حصانا".









وتابع: نسخة "سترايك" المعدلة، تطرح بمحرك بقوة تصل إلى ألفين و 200 حصان، وستصنع SSC من هذه النسخة المعدلة عدد محدود من النسخ بإجمالي 100 سيارة.



