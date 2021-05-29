عودة معرض جنيف الدولي للسيارات.. الموعد والشروط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد إلغاء لمدة عامين 2020 و2021، بسبب أزمة كورونا، يعود معرض جنيف الدولي للسيارات رسميا في دورة جديدة لعام 2022.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن اللجنة المنظمة لأشهر معرض سيارات في العالم، حددت يوم 28 من فبراير عام 2022 موعدا للدورة المقبلة من المعرض السويسري.

ويعود المعرض، مع السماح بحضور أعداد محدودة من الزوار مع الالتزام بشكل صارم بإجراءات الوقاية الاحترازية.

وحددت اللجنة المنظمة للمعرض عدد الحاضرين بحد أقصى 1000 زائر.

وتسمح اللجنة المنظمة للمعرض بتسجيل الراغبين في الحضور حتى منتصف يوليو المقبل قبل نهاية عام 2021 الجاري.

عودة CES

إلى جانب معرض جنيف الدولي، تقرر عودة مجموعة من معارض الإلكترونيات البارزة حول العالم، منها معرض CES، الذي قررت ادارته عودته بدورة جديدة لعام 2022، بحضور جمهور.

وتأتي عودة معرض الإلكترونيات الأضخم في العالم بعد غياب في عام 2020 وعام 2021، وستحتضن فعالياته كالعادة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتقام فعاليات معرض CES 2022 في الفترة بين 5 و 8 من شهر يناير العام المقبل، على أن تفتح أبوابه للإعلاميين مبكرا بداية من يوم 3 يناير.

ومن الشركات العملاقة بمجال الإلكترونيات التي ستشارك في المعرض، "أمازون"، وamd، و AT&T، و جوجل، وهيونداي و IBM، وإنتل، ولينوفو وباناسونيك، وlg وسامسونج وسوني.

وتحولت نسخة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية سي أي إس 2021 وهو أحد أكبر المؤتمرات التكنولوجية في العالم، تحول إلى حدث افتراضي يُنقل عبر الانترنت.

لكن ذلك لم يمنع الشركات الناشئة من عرض أحدث ابتكاراتها، بعد أن أجبرها تفشي فيروس كورونا على إلغاء التجمعات في لاس فيجاس، مكان انعقاد المعرض كل عام.