بورش تشارك بالاحتفال بصدور الحلقة الخاصة Friends: The Reunion

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ترقب محبي المسلسل الكوميدي الشهير “Friends” لعودة أبطال المسلسل في عرض The Reunion الخاص على HBO Max، شاركت بورش في المرح ببوست انستجرام مسلي.

في البوست نرى صورة من مجموعة صناديق عليها غطاء بورش، في إشارة إلى الحلقة الخامسة من الموسم السادس عندما وجد جوي -مات لابلانك- مفاتيح سيارة بورشه ليقرر خداع أصدقائه وإقناعهم بامتلاكه لسيارة بورش.

في الحلقة، قانم جوي بتغطية مجموعة صناديق من الورق المقوى بغطاء سيارة بورش لخداع أصدقائه، قبل اكتشافهم للأمر في موقف ظريف.