مصادر: هيونداي أوقفت تطوير محركات البنزين والديزل بالكامل!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كتبنا منذ أشهر عن إيقاف هيونداي لتطوير محركات الديزل، والآن أشارت تقارير صحفية إلى أن هيونداي في الواقع أوقفت تطوير جميع محركات الاحتراق الداخلي، سواء بنزين أو ديزل.

كما تستهدف هيونداي إيقاف 50% من موديلات البنزين والديزل على مدار الأعوام القادمة وتركيز استثماراتها بشكل رئيسي على التقنيات والمحركات الكهربائية.

وتأمل مجموعة هيونداي ببيع مليون سيارة كهربائية سنوياً على مدار علاماتها – هيونداي وكيا وجينيسيس وأيونيك- والسيطرة على 10% على الأقل من سوق السيارات الكهربائية حول العالم.

كما ستستمر هيونداي في الاستثمار في السيارات الهيدروجينية رغم الجدل الأخير المحيط بعمليتها وفوائدها البيئية مقارنة بالسيارات الكهربائية.. مع العلم أن هيونداي ستتوقف بشكل نهائي عن بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2040.