ساعة بوجاتي الذكية الجديدة أكثر تطوراً من بعض السيارات!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بوجاتي عن مجموعة من الساعات الذكية التي تم تطويرها جنباً إلى جنب مع ساعات شركة VIITA النمساوية، وتُمثل هذه الساعات القمة المطلقة للحرفية والمواد والتقنيات.

صُنعت هذه الساعة يدوياً من أكثر من 1000 قطعة فردية، وتم تسمية كل طراز منها على اسم إحدى السيارات الخارقة الشهيرة للعلامة التجارية وهي بوجاتي سيراميك اديشن ون بور سبورت، ولي نوار، وديفو.

تحوي الساعة على جميع المزايا التقنية التي يُمكنك أن تجدها في ساعة ذكية حديثة مثل القدرة على قياس مستويات الأكسجين في الدم، كما تأتي بمستشعر جي بي اس خاص لتسجيل التسارع وأوقات الدورات على الحلبة، وجهاز استشعار مزدوج لمعدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب.

وكونها ساعة مخصصة لعملاء بوجاتي، فقد اهتمت الشركة بجميع تفاصيلها، حيث يُمكن طلب حزام بوجاتي المصمم من المطاط أو التيتانيوم، ويستغرق تصنيع أماكن تركيب الزجاج المصنوعة يدوياً 20 يوماً، وتأتي بشاشة لمسية عالية الجودة 390×390 بكسل، مع عمر بطارية يصل إلى أسبوعين.

وفي الختام، تُعرض الساعة للحجز المسبق حالياً عبر Kickstarter بسعر يبدأ من 1,097 دولار (4,114 ريال) على أن تبدأ عمليات التسليم في أكتوبر من هذا العام.

