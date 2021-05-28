سعر بيتكوين في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة في مصر، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، بالتزامن مع تراجعها عالميا بنسبة 7.23%.

وانخفض سعر بيتكوين في مصر، إلى نحو 571.718 ألف جنيه مصري، وهو القيمة بالعملة المحلية للسعر العالمي الذي تراجع بنسبة 7.23% إلى 36.555 ألف دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 4:09 مساء بتوقيت جرينتش.

وخلال تعاملات الجمعة بلغ حجم التداولات لعملة بيتكوين المشفرة نحو 46.34 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى نحو 679.76 مليار دولار.

ولا يوجد في مصر تعاملات رسمية بعملة بيتكوين، كون الدولة تمنع الاستثمار فيها.

وتنص المادة (206) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويرى البنك المركزي المصري أن بيتكوين يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

ويقول البنك إن الاستثمار في بيتكوين مخاطرة، وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

ويوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.