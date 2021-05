شاهد ما يحدث عند قيادة لكزس LC كشف بعد تجميدها لـ 12 ساعة! “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LC هي واحدة من أجمل سيارات الكوبيه والكشف المتوافرة في الساحة حالياً مع تمتعتها بمعدلات أداء ممتازة بفضل محرك V8 القوي للسيارة، وقد أجرت لكزس اختبارات أخيرة لنسخة الكشف تحديداً لقياس استجابتها لظروف الطقس البارد جداً.

تحديداً، وضعت لكزس السيارة في غرفة تبريد بدرجة حرارة سالب 18 درجة لمدة 12 ساعة مع إزالة السقف القماشي لضمان تأثر السيارة قدر الإمكان بالبرودة القارصة.

بعد نصف يوم من التجميد، وضعت لكزس السائق المحترف بول سويفت وراء المقود وطلبت منه اختبار السيارة بعد المحنة الحرارية التي مرت بها، والنتيجة هي أداء سلس ورائع رغم الظروف.

في الواقع تمكن محرك V8 بالتنفس الطبيعي بقوة 457 حصان من تدفئة المقاعد وإراحة الراكب سريعاً، مع عدم تأثر السيارة “بشكل سلبي من التعرض للبرودة الشديدة”.

