“رسمياً” معرض جنيف للسيارات يعود في عام 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم إلغاء العديد من أحداث السيارات الهامة بسبب جائحة كورونا، حيث تم إلغاء معرض جنيف للسيارات 2020، وهي المرة الأولى التي يتم إلغاءه فيه منذ 1940، مما أدى إلى خسائر مادية تقدر بحوالي 11.3 مليون دولار (42.4 مليون ريال)، كما تم إلغاء نسخة 2021 لنفس السبب.

الخبر الجيد أن منظمي الحدث أكدوا أنه سيعود في عام 2022، وستُقام أيام وسائل الإعلام في 17 و18 فبراير، قبل أن يُفتح المعرض للجمهور في 19 إلى 27 فبراير 2022، وباب التسجيل مفتوح الآن للعارضين، لذا يُمكن للشركات البدء في تخطيط منصات العرض خاصتهم.

يعد المنظمون أن تكون نسخة العام القادم مختلفة جوهرياً عن الماضي، وقد كانت هُناك شائعات بأنه سيكون حدثاً لوسائل الإعلام فقط، لكن المنظمين أكدوا أنه سيكون مفتوحاً للجمهور.

يُذكر أن العديد من صانعي السيارات انسحبو من المعرض لصالح إقامة أحداثهم الخاصة عبر الإنترنت، حيث تم تدشين العديد من الطرازات الجديدة مثل بوجاتي شيرون بور سبورت وبنتلي باكالار وبورش 911 توربو في أحداث رقمية بدلاً من المعارض التقليدية.

وفي الختام، يُذكر أنه قبل انطلاق معرض جنيف للسيارات 2022 في فبراير المقبل، سيُقام معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ في سبتمبر من هذا العام، وسيُقام معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر القادم.