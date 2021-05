سيارة SSC تواتارا تنطلق رسمياً بقوة 2,200 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الخارقة الأمريكية SSC عن إصدارات سترايكر وأجريسور الجديدة من سيارتها تواتارا مع ترقيات تصميمية ومحركات بقوة هائلة.

يتأثر تصميم إصدار سترايكر بالطائرات المقاتلة، حيث قامت الشركة بزيادة قوتها السفلية ثلاثة أضعاف الإصدار القياسي لتصبح حوالي 499 كجم عند الانطلاق بسرعة 257 كم/س، وذلك بفضل الجناح الخلفي النشط وجناح ثابت مع مثبتات رأسية، بالإضافة إلى مشتت هواء أمامي كبير، وعتبات جانبية، حيث يتم توليد ما يقرب من 55% من القوة السفلية على المحور الخلفي.

في الداخل، تحصل المقصورة على ترقيات حصرية، ولم تكشف الشركة بعد عن العديد من التفاصيل، لكنها ستحصل على تنجيد ألكانتارا، بالإضافة إلى لوحة تحكم اختيارية مصنوعة من ألياف الكربون، في حين يستمد الإصدار قوته من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.9 لتر بقوة تصل إلى 1,750 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات بسرعة 100 مللي ثانية.

على الجانب الآخر، يأتي إصدار أجريسور مخصصاً للحلبات، حيث يتوفر بخيارات أداء ومظهر أكثر بكثير من الإصدارات القانونية على الطرق، كما يحتوي على مقصورة تُركز على المضمار مع هيكل حماية بالإضافة إلى خيارات فريدة مثل مقاعد السباق وغيرها.

في حين توفر الشركة خيار ترقية لمحرك V8 مزدوج التوربو، والذي يرفع قوته إلى 2,200 حصان، لكن الشركة لم تُعلن بعد عن كامل تفاصيل المحرك والأداء في هذه الترقية القوية.

