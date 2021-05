كاديلاك اسكاليد V عالية الأداء تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر كاديلاك في اختبار نسخة عالية الأداء للـ SUV الفاخرة اسكاليد، والتي تشير التقارير إلى تسميتها بـ V.. ونعلم أنها نسخة V لوجود نظام عادم رباعي فيها، والذي يماثل النظام المستخدم في CT4-V و CT5-V بلاكوينج الأقوى في تاريخ العلامة.

من المحتمل أن النسخة الجديدة لاسكاليد ستكون مزودة بمحركات بلاكوينج مع استلامها لعدد من التحديثات الميكانيكية لأنظمة التعليق والتوجيه، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية حالياً.

وتتوفر اسكاليد حالياً بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل 6 سلندر أو محرك 6.2 لتر V8.. وبالنسبة للنسخة الرياضية القادمة فقد تستخدم محرك 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 668 حصان وعزم 893 نيوتن متر، ما سيضعها في منافسة مباشرة مع سيارات الـ SUV الخارقة في الأسواق مثل مرسيدس AMG GLS63 بقوة 603 حصان.

ويُذكر أن كاديلاك تعمل على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لاسكاليد في وقت لاحق ببطاريات “أولتيوم” الجديدة لجنرال موتورز وسيتم طرحها بالتوازي مع نسخة البنزين للسيارة.

