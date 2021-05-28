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المرور يوضح إمكانية استخدام الزائر لرخصة قيادة أجنبية داخل المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن مدى إمكانية استخدام الزائر للرخصة الأجنبية للقيادة داخل المملكة.

وأوضح المرور في ردّه أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب، وتجدر الإشارة إلى أنه لاستخراج رخصة قيادة دولية لابد من توفر عدة اشتراطات وهي:

  • التأكد من خلو سجل طالب الرخصة من أي مخالفات أمنية أو مرورية.
  • أن يكون طالب الرخصة لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة بالمملكة.
  • إذا كان طالب الرخصة الدولية وافد أو مقيم فيشترط أن يكون مقيم إقامة نظامية في المملكة.
  • تكون الرخصة الدولية صالحة لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بنفس الشروط.
  • تصرف الرخص الدولية حسب نوع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة المرور المختصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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