المرور يوضح إمكانية استخدام الزائر لرخصة قيادة أجنبية داخل المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن مدى إمكانية استخدام الزائر للرخصة الأجنبية للقيادة داخل المملكة.

وأوضح المرور في ردّه أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب، وتجدر الإشارة إلى أنه لاستخراج رخصة قيادة دولية لابد من توفر عدة اشتراطات وهي: