مواصفات النسخة الكهربائية من هيونداي "كونا".. Kona Electric 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعما لأسطولها من السيارات الكهربائية، أعلنت هيونداي عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2022 من طراز "كونا إليكتريك" (Kona Electric).

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة للعام المقبل، كشف خلاله قوة محركه وأبرز كمالياته وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2022

تطرح هيونداي نسخة 2022 من طراز كونا إليكتريك بتصميم خارجي جديد بالكامل، وتصميم جديد للإطارات، بالإضافة لتطوير منظومته التقنية بإضافة شاشة معلومات بقياس أكبر.





الأسعار

ويتوفر من الطراز "كونا إليكتريك" فئتان بنسخته لعام 2022، الفئة الافتتاحية باسم SEL تطرح بسعر يبدأ من 39 ألف دولار، وفئة Limited تطرح بسعر يبدأ من 46 ألف دولار.

المحرك

ويطرح طراز "كونا إليكتريك" بمحرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، بنظام دفع أمامي، تمده بالطاقة بطارية بمعدل 64 كليواطا في الساعة، ويحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثانية، ويمكن لطراز هيونداي كونا إلكتريك أن يقطع مسافة 258 ميلا على شحنة واحدة.





التقنيات

وتطرح نسخة 2022 الجديدة من طراز كونا الكهربائي بشاشة ملعومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس أكبر يصل لـ 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام ملاحة حديث، ونظام صوتي تيكون من سماعات مكبرة يتراوح عددها ما بين 6 و 8 سماعات حسن فئة الطراز.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرض مواصفات طراز كونا إليكتريك، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام فرامل ذاتية التفعيل، يدعمه نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام.

ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، واستشعار حواف الطريق.