هوندا تطور أرخص طائرة خاصة في العالم.. "أكورد السماء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من ماركات السيارات التي احترفت صناعة الطائرات الخاصة، هي هوندا التي كشفت عن طائرة خاصة جديدة لعام 2022 وصفتها بـ"أكورد السماء".

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطائرة هوندا الجديدة HondaJet Elite، والتي أجرت الماركة اليابانية تحسينات على نسختها الجديدة بمنحها مزيدا من الألوان، وقللت من وزنها لتنطلق بسرعة أعلى ووفرت بها مزيدا من أنظمة الأمن والحماية.

ومما يميز الطائرة HondaJet Elite بنسختها الجديدة، أن عززت هوندا من قوة تحملها لمزيد من الوزن يكفي لوزن 200 رطل إضافية، ما يعادل 90.7 كيلو جرام، ما يسمح بمزيد من الركاب على متنها.









ذلك بالإضافة لتوفير الطائرة، بعدد إضافي من الألوان، يشمل لون Gunmetal ولون Luxe Gold ولون Deep Sea Blue.

وكان الظهور الأول لطائرات هوندا في عام 2018، حين طرحت النسخة الأولى من طائرات HondaJet Elite .

ولم تفصح هوندا عن سعر الطائرة الجديدة، إلا أن سعر النسخة الأولى من الطائرة يعد من أرخص الطائرات الخاصة الصغيرة في السوق ولا يزيد ثمنها على 5.25 مليون دولار.



