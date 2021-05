لامبورغيني هوراكان سوبر تروفيو EVO2 تنطلق بقوة 620 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورغيني عن سيارات السباقات الجديدة هوراكان سوبر تروفيو EVO2 تمهيداً لمشاركتها في البطولات العام القادم، مع تمتعها بتحديثات ديناميكية جذرية.

ونبدأ بالخارجية، حيث حصل إصدار السباقات الجديد على مقدمة أكثر شراسة بمصابيح أمامية LED ضيقة وستائر هوائية وفتحات هواء على الرفارف الأمامية وجناح خلفي من ألياف الكربون.

وتعتمد السيارة على محرك 10 سلندر سعة 5.2 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 620 حصان، مقترن بناقل يدوي 6 سرعات ونظام دفع خلفي.

وستطرح لامبورغيني الإصدار الجديد في بداية العام القادم بسعر 305,000 دولار – 1.14 مليون ريال، ويمكن لملاك لامبورغيني سوبر تروفيو إيفو تحديث سياراتهم بحزمة التعديلات الجمالية والميكانيكية الأخيرة بدون تغيير السيارة.

https://www.almuraba.net/wp-content/uploads/2021/05/First-Look-Lamborghini-Huracan-Super-Trofeo-EVO2.mp4

