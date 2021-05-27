بنتلي تطرح طراز Bentayga S لعام 2022.. رفاهية فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بنتلي البريطانية عن طرح طراز "بنتياجا S" لعام 2022، كاشفة عن مواصفات رفاهية فائقة.

يأتي ذلك بعد طرح الشركة لنسخ حديثة من طراز " بنتياجا" و " بنتياجا سبييد".

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن اللقطات الرسمية للطراز مع نشر مواصفاته الرسمية.

ويطرح طراز "بنتياجا S"، بمحرك توربيني مزدوج V8 بسعة 4 لترات ينتج قوة 542 حصانا، بعزم دوران 568 لفة/قدم.









ويتميز الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتصل السرعة القصوى للطراز إلى 180 ميلا في الساعة، في حين يتمكن من قطع مسافة 406 أميال حتى نفاد خزان الوقود.





Flying Spur بـ 63 إطلالة

وتسعى "بنتلي" البريطانية لتعزيز أسطولها لعام 2022 بمجموعة من الموديلات المتميزة على مستوى قوة المحرك والكفاءة التقنية.

ولذلك أعلنت الشركة عن عزمها تقديم نسخة تحديث منتصف الجيل لموديلها الفخم Flying Spur، تطرحها خلال العام المقبل، بقدرات تقنية أعلى، وعدد إضافي من خيارات الألوان.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، سيكون هناك 63 خيار ا من الألوان، ستقدمها بنتلي مع النسخة المحدثة من طراز Flying Spur للعام المقبل.

وستوفر بنتلي عددا من أجزاء صالون السيارة مصنعة من خامات قشر الأخشاب، تطلى بألوان مثل، لون Liquid Amber، ولون Dark Burr Walnut، ولون Tamo Ash.

وفيما يخص القدرات التقنية، ستعزز بنتلي من كفاءة عمل نظام القيادة داخل المدن بطراز 2022 Flying Spur، حيث تضيف كاميرا أعلى السيارة لرصد محيطها، وأجهزة لرصد علامات إشارات المرور الإرشادية، ومجموعة من الأضواء الترحيبية التي تضاء تلقائيا عند فتح الأبواب، بالإضافة لخاصية فتح الحقيبة من الخلف عن بعد.