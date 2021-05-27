بالصور.. أحدث طرازات "بي إم دبليو" المكشوفة لعام 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بي إم دبليو عن طراز جديد من موديلاتها الكونفرتبل ذات السقف المشكوف، وهو M4 Competition Convertible xDrive لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، حيث ظهر بإطلالة زرقاء.

ويتوفر الطراز بنظام دفع خلفي وتكلفة تبدأ من 86,300 ألف دولار.

وبحسب الموقع الأمريكي المتخصص بأخبار السيارات، يطرح طراز بي إم دبليو M4 Competition Convertible xDrive، بمحرك توربيني مزدوج، inline-six.









وينتج المحرك قوة 503 أحصنة، بعزم دوران 497 لفة/قدم، وتتوفر منه فئات بأنظمة دفع 4WD و4WD SPORT و2WD.

وبإمكان طراز M4 Competition Convertible xDrive، التسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.



