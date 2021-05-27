ما هي أسباب حدوث الضغط العكسي في عادم السيارة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر العادم (الشكمان) من أهم الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات والأبخرة الناتجة عن عملية الاحتراق اللازمة للسير في المحرك، وفي حال تعرضه للتلف أو الانسداد فإنه يسبب العديد من الأعطال ومنها حدوث الضغط العكسي.

والضغط العكسي هو ضغط متراكم من الغازات والأدخنة الصادرة من محرك السيارة نتيجة عملية الاحتراق، ونتيجة لوجود مشكلة داخل منظومة العادم، فإن هذه الغازات والأدخنة لا تتمكن من الخروج بشكل سلس وانسيابي إلى خارج السيارة أثناء القيادة، وارتداده بعضه إلى داخل السيارة.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة، نقدم لكم اليوم أبرز أسباب حدوث مشكلة الضغط العكسي للعادم وهي كما يلي:

– حدوث انسداد في دبة الشكمان، وهي أحد أجزاء منظومة العادم وتتواجد في الوسط أو في خلفية السيارة، وهي الجزء المسؤول عن تقليل الانبعاثات الضارة التي تخرج من الشكمان بسبب عملية الاحتراق الداخلي في المحرك.

– حدوث انسداد في دبة الثلوث والتي تسمى بـ ( الكتلايزر ) في محرك السيارة، والكتلايزر هو عبارة عن علبه تحتوي على مواد ومعادن بتصميم هندسي شبكي معين ذات خصائص كيميائية معينة بهدف التفاعل مع مكونات غازات العادم الضارة بالبيئة أثناء مرور العادم بها من أجل تخفيض معدل الغازات المنبعثة من السيارات.

– انسداد أحد أنابيب العادم في السيارة، وهو ما يعيق خروج دخان العادم أو نواتج الاحتراق من محرك السيارة إلى الخارج.