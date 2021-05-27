هيونداي تكشف عن سياراتها المنافسة لتسلا في المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نجاح طراز "أيونك 5" الكهربائي الذي قدمته ماركة هيونداي لعام 2021 الجاري، تسعى الشركة الكورية لتعزيز أسطولها من هذه الموديلات لمنافسة تسلا.

وحسب موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات، أكدت هيونداي نيتها إضافة طرازين جديدين لأسرة أيونك يطرحان لعام 2022 و2024.

والطراز الأول هو أيون 6، والذي سيكون ضمن فئة سيدان متوسطة الحجم بقدرات كهربائية متميزة.

في حين أن الطراز المستقبلي الثاني، سيكون أيونك 7، الذي يطرح ضمن فئات suv الكهربائية وسيزود بثلاث صفوف من المقاعد.



وتطمح هيونداي لطرح الطرازين بقدرات كهربائية تمنحهما القدرة على السير بمسافة تتراوح بين 300 و 400 ميل على شحنة واحدة.

تحدي تسلا

ويعتزم عملاق السيارات الكوري الجنوبي "هيونداي"، غزو سوق السيارات الكهربائية، والنقل الذكي، بأمريكا، باستثمارات ضخمة.

وقالت هيونداي، إنها تعتزم استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2025، لتصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي.

وهذه الخطوة تعد تحديا لشركة تسلا العملاق الأمريكي المتخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

ويأتي الإعلان عن الاستثمارات قبيل اجتماع للرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن، في واشنطن الأسبوع القادم لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول قضايا من بينها كوريا الشمالية، ولقاحات كوفيد-19، وأشباه الموصلات.

وحسب رويترز، يدعو بايدن، إلى إنفاق جديد حجمه 174 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية ومرافق شحن البطاريات.

ويعكف المشرعون الأمريكيون على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للتحول صوب السيارات الكهربائية بدلا من العاملة بمحركات البنزين وبناء مئات الآلاف من محطات إعادة الشحن.

وستبدأ هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية بمنشأة أمريكية في 2022، وتعتزم وحدتها كيا موتورز تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضا.