مميزات التأجير طويل الأجل من يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يمثل شراء سيارة جديدة تحدي صعب، بداية من حيرة اختيار السيارة وصولاً إلى تكاليف الصيانة والتأمين، ولذا أصبح اختيار الإيجار طويل الاجل قرار مميز، ولذا حرصت الوفاق لتأجير السيارات “يلو” على تقديم خدمة الإيجار طويل الأجل، مع توفير العديد من المميزات لضمان راحة العميل وحصوله على أسرع خدمة.

وفرت لهم “يلو” عقد تأجير طويل الأجل يمتد من عام إلى ثلاثة أعوام كاملة، مع إمكانية اختيار نوع ولون المركبة تماماً كما يحدث عند شراء سيارة جديدة.

هذا بالإضافة إلى خدمات أخرى مميزة جداً؛ منها صيانة مجانية كاملة طيلة فترة العقد، والتأمين الشامل، وتقديم سيارة بديلة للعميل من نفس الفئة في حال وجود عطل فني بالسيارة، وتتيح الشركة أمام العميل خيارات متعددة للسداد على دفعات شهرية.

الأسطول الكبير والمتنوع حيث يمكنك اختيار سيارة جديدة موديل العام واختيار اللون المناسب، وستعمل الشركة على توفيره.

تتحمل يلو تكاليف الصيانة طول فترة العقد، مما يضمن لك الحصول على أعلى وأسرع خدمة صيانة وبدون أي تكاليف.

كما تتعهد يلو أنه في حالة وقوع الحوادث لا سمح الله أو الصيانة، فإن الشركة ستوفر لك سيارة بديلة على الفور.

خدمات الصيانة السريعة حيث تمتلك يلو أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات.

هذا والجدير بالذكر أن خدمة التأجير طويل الأجل ليست فقط على مستوى فئة العملاء الذين يبحثون عن التجديد المستمر بل أيضاً العملاء الذين يريدون سيارة لفترة طويلة بأسعار أقل من سعر الإيجار اليومي، حيث تعد خيار اقتصادي مميز.

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رقم الحجز: 920002909

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