رولزرويس تكشف عن سيارة “بوت تيل” الأغلى في العالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت رولزرويس مؤخراً عن عودتها لصناعة السيارات الخاصة الواحدة من نوعها، ما يسمى بالـ Coachbuilding، والتي تحظى الشركة بتاريخ عريق ومخضرم فيها.. وبينما قدمت العلامة بالفعل إصدارات حصرية واحدة من نوعها لسياراتها على مدار الأعوام الماضية، يمثل الإعلان الأخير عودتها للقطاع بشكل مستدام ودوري.

وقد كشفت رولزرويس عن أول سيارة جديدة تحت قسم الـ Coachbuilding للعلامة، وهي “بوت تيل” التي طلبها عميل ثري للشركة بتصميم مستوحى من البحار.. ويمكن اعتبارها يخت سباقات على العجلات بلمسات بحرية واضحة مثل الزجاج الأمامي المحيط بالمقدمة والطلاء الأزرق البديع.

كما نرى زخرفات زرقاء داكنة على غطاء المحرك والمصدات وزخرفات خشبية.. ونرى داخلية زرقاء أنيقة متناسقة مع الطلاء الخارجي بجلود زرقاء على المقاعد والمقود.

من المتوقع استلام السيارة لمحرك V12 سعة 6.7 لتر بقوة تتراوح بين 563 و600 حصان.. وصرحت رولزرويس أنها استغرقت 4 أعوام لصنع السيارة الحصرية، وقد أشارت تقارير إلى أن سعر السيارة قد يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني (106 مليون ريال)! ما سيجعلها الأغلى في العالم بسهولة.

