تيسلا ستلغي جميع الرادارات من سياراتها، لماذا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تيسلا عن إزالة الرادارات من سيارات موديل 3 وموديل Y الجديدة والتركيز بشكل حصري على الكاميرات والموجات فوق الصوتية بداية من مايو 2021 الجاري.

وستكون هذه أول سيارات تيسلا على الإطلاق تعتمد على الكاميرات والموجات فوق الصوتية بشكل حصري لدعم نظام الأوتوبايلوت وتقنيات مساعدة السائق الأخرى مثل تغيير حارة الطريق، وحتى أنظمة التوجيه الذاتي الكامل القادمة.

ويُذكر أن معظم صانعات السيارات تعتمد على الرادارات لمساعدة السيارة على رؤية الأجسام في السرعات المرتفعة، خاصة في ظروف الطقس السيئة، ولكن إيلون ماسك عبر دائماً عن امتعاضه وكراهيته للاستخدام المكثف للرادارات والمستشعرات “غير الضرورية” في السيارات، مفضلاً التركيز على الكاميرات.

ولكن اعترف ماسك أن التحول للكاميرات لن يكون سهلاً، مع تعطيل بعض خصائص نظام الأوتوبايلوت مؤقتاً، وعلى سبيل وضع حد أقصى على التوجيه الذاتي عند 100 كلم\س تقريباً.

وقد قررت تيسلا بدء التجربة بموديلات 3 وY الأكثر رواجاً للعلامة مع التخلي عن الرادارات في باقي موديلات الشركة لاحقاً بعد الانتهاء من جميع التفاصيل التقنية اللازمة لتشغيل جميع أنظمة السيارة بشكل سلس وفعال.