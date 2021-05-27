شاحنة هامر الكهربائية المنتظرة في مواجهة "ريفيان R1T".. صراع القوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات الكهربائية طرح واحدة من أبرز السيارات التي تعود قريبا بالطاقة الخضراء، وهي شاحنة هامر EV الأولى من نوعها.

ووضع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الشاحنة الجديدة من هامر في مقارنة وجها لوجه مع منافسها الأقرب، شاحنة ريفيان RT1، بكشفه للفوارق الجوهرية ما بين قدرات الشاحنتين.

المحرك

بدأ الموقع المقارنة بالكشف عن الفارق بين محرك الشاحنتين، وفيما يخص شاحنة هامر فهي تتوفر بخيارين من المحرك، وتعمل بمحرك كهربائي ثنائي، وتتوفر منها فئات بمحرك كهربائي ثلاثي.

وفيما يخص شاحنة ريفيان، فتتوفر بخيار المحرك المكون من أربعة محركات متصلة ببعضها البعض.









القوة

وتعمل شاحنة "هامر" بمحركها الثنائي الذي ينتج قوة 1000 حصان.

وشاحنة ريفيان "R1T" تنتج محركات الفئة الأقوى منها قوة تصل لـ 754 حصانا.

التسارع

وفيما يخص معدل التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة، تتميز شاحنة هامر بمعدل تسارع من صفر حتى 100 كيلو في الساعة خلال 3.0 ثانية.

وشاحنة ريفيان، تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة خلال 3.0 ثانية.

نطاق السير

وأكثر ما سيميز بين الشاحنتين هو نطاق سيرهما الكهربائي على شحنة واحدة، وتتوفر فئات من شاحنة "هامر" بإمكانها السير حتى 230 ميلا وفئات أخرى بنطاق سير حتى 350 ميلا على شحنة واحدة.

وشاحنة ريفيان، يبدأ نطاق السير بها من 250 ميلا على شحنة واحدة بحد أدنى، ويصل لـ 400 ميل بحد أقصى.

عزم الحمل

وبإمكان شاحنة هامر، حمل أوزان تبدأ من 2000 رطل.

في حين تحمل شاحنة ريفيان أوزان تبدأ من 3500 ألف رطل.









عزم السحب

وفيما يخص قدرات الشاحنتين في سحب الأوزان، يمكن لشاحنة هامر سحب حتى 10 آلاف رطل.

وتتخطاها شاحنة ريفيان القادرة على سحب حتى 11 ألف رطلا بحد أقصى.

الأسعار

وتبدأ شاحنة "هامر" بتكلفة 112,955 ألف دولار.

وشاحنة ريفيان تبدأ من سعر 67,500 ألف دولار.