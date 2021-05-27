دراسة: معظم السائقين لا يثقون في السيارات الذاتية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة من “اتحاد السيارات الأمريكي” وجامعة هارفارد أن معظم السائقين لا يرغبون في مشاركة الطرق مع السيارات الذاتية ولا يثقون بها حالياً.

الدراسة تتبعت ردود آلاف السائقين في معظم الولايات الأمريكية، لتكتشف أن 77% من السائقين قلقون من سلامتهم عند مشاركة الطرق مع السيارات الذاتية، بينما عبر 62% من السائقين عن قلقهم من مصدر المسؤولية في حالة وقوع حادث مرتبط بالمركبات الذاتية.

ويُذكر أن 38 ولاية أمريكية أعطت تراخيص لتجربة السيارات والشاحنات الذاتية في الطرق العامة، أبرزهم كاليفورنيا ونيفادا، لعدد كبير من شركات السيارات والتقنية.

كما وضحت الدراسة أن 62% من السائقين يفضلون وجود علامة واضحة على السيارات الذاتية للتأكد من عدم وجود بشري وراء المقود، وأن خطوة كهذه ستساعدهم على الانتباه لوجودها واتخاذ إجراءات لتفاديها، كما طلب 60% تقديم مسارات خاصة في الطرق للسيارات الذاتية ضمن اقتراحات أخرى.