16 صورة تحكي تاريخ شاحنات فورد.. 14 جيلا حتى سرعة "البرق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت فورد النسخة الكهربائية الأولى من شاحنتها الشهيرة F-150 باسم "البرق"، لتشعل بها المنافسة خلال العام الجاري.

بهذه المناسبة قام موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات باستعراض التاريخ الحافل لأجيال الشاحنات التابعة لفئة F منذ ظهورها الأول وحتى وصول النسخة الكهربائية الأولى منها.

كانت بداية شاحنات F، بجيلها الأول الذي طرحته ماركة فورد باسم F-series، واستمر بالأسواق من عام 1948 وحتى عام 1952.





الجيل الثاني من الشاحنة، طرحته ماركة فورد ومنه فئات F-100 و F-250، واستمر بالأسواق من عام 1953 وحتى عام 1956.





أما الجيل الثالث من الشاحنة، فطرحته ماركة فورد واستمر بالأسواق من عام 1957 وحتى عام 1960.





وضمن الجيل الثالث من الشاحنة طرحت فئة للمرة الأولى بنظام دفع رباعي، طرحتها ماركة فورد واستمرت بالأسواق من عام 1957 وحتى عام 1960.





والجيل الرابع من الشاحنة، طرحته ماركة فورد وتوفرت منه فئات F-250، واستمر بالأسواق من عام 1961 وحتى عام 1966.





والجيل الخامس من الشاحنة، طرحته ماركة فورد وتوفرت منه فئة F-150، واستمر بالأسواق من عام 1967 وحتى عام 1972.





والجيل السادس من الشاحنة، طرحته ماركة فورد وتوفرت منه فئة F-100، واستمر بالأسواق من عام 1973 وحتى عام 1979.





والجيل السابع من الشاحنة، طرحته ماركة فورد وتوفرت منه فئة F-150، واستمر بالأسواق من عام 1980 وحتى عام 1986.





والجيل الثامن من الشاحنة، طرحته ماركة فورد وتوفرت منه فئة F-100، واستمر بالأسواق من عام 1987 وحتى عام 1991.





والجيل التاسع من الشاحنة، طرحته ماركة فورد واستمر بالأسواق من عام 1992 وحتى عام 1996.





والجيل العاشر من الشاحنة، طرحته ماركة فورد واستمر بالأسواق من عام 1997 وحتى عام 2003.





والجيل الحادي عشر من الشاحنة، طرحته ماركة فورد واستمر بالأسواق من عام 2004 وحتى عام 2008.





والجيل الثاني عشر من الشاحنة، طرحته ماركة فورد واستمر بالأسواق من عام 2009 وحتى عام 2014.





والجيل الثالث عشر من الشاحنة، طرحته ماركة فورد واستمر بالأسواق من عام 2015 وحتى عام 2020.





والجيل الرابع عشر الذي طرحته فورد للأسواق بداية من عام 2021 الحالي، وتتوفر منه فئة F-150 بمحرك بسعة تصل لـ 3.5 لتر.





وضمن الجيل الرابع عشر من الشاحنة، يطرح لعام 2022 شاحنة F-150 البرق الكهربائية، بمحرك ينتج قوة 563 حصانا.





