"دوي دون ضرر".. "خردة مفخخة" وقنابل صوت في مدن لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، صباح الخميس، أن انفجارا وقع في مرفأ صيدا الجديد جنوبي البلاد، دون تسجيل إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الحكومية "سُمع صوت دوي قوي في محيط مرفأ صيدا الجديد. وعلى الفور توجهت القوى الأمنية إلى المكان".

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن "صوت الانفجار في محيط مرفأ صيدا ناجم عن انفجار قذيفة قديمة كانت ضمن حمولة خردة قبل تحميلها إلى إحدى البواخر، ولا إصابات".

وفي شمال البلاد، ألقى مجهولون ثلاث قنابل صوتية ليل الأربعاء -الخميس في عدة أحياء بمدينة طرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، أن الأحياء المستهدفة هي ستاركو في باب التبانة، والبقار في القبة، والأمريكان في جبل محسن.



وأشارت إلى أن عناصر الجيش المنتشرة بكثافة في المنطقة، نفذت على الفور حملة مداهمات واسعة وأوقفت عددا من المشتبه فيهم.