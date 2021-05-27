شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات النسخة الجديدة من هيونداي توسان Plug-in والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نسخة الدفع الهجين Plug-in من سيارتها توسان Tucson، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت هيونداي أن سيارة الدفع الرباعي المدمجة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات بقوة 180 حصانا، وآخر كهربائي بقوة 91 حصانا، بينما تبلغ القوة الكلية لنظام الدفع 265 حصانا.

وبفضل البطارية سعة 13.8 كيلوواط ساعة يبلغ مدى السير 74 كلم. وتقف السيارة على جنوط قياس 19 بوصة، كما تحصل على خدمات قمرة رقمية، ومكيف هواء ثنائي المناطق، وكاميرا الرجوع للخلف، ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الصف، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد الضوء العالي، ومساعد الكبح الاضطراري، مع محذر التصادم الأمامي، مع وظيفة التعرف على المارة وراكبي الدراجات.

وتتألق المقصورة الداخلية بسقف باللون الأسود، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد، مع خيوط حياكة باللون الأحمر.

استثمارات هيواندي

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الشركة عزمها استثمار 7.4 مليار دولار بالولايات المتحدة بحلول 2025، لتصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي.

وستبدأ هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية بمنشأة أمريكية في 2022، وتعتزم وحدتها كيا موتورز تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضا.

وهيونداي، لها مصنع في ألاباما، بينما تنتج كيا السيارات بمصنع في جورجيا.

وقالت هيونداي في بيان "ستراقب هيونداي وكيا أوضاع السوق وسياسة الحكومة الأمريكية تجاه السيارات الكهربائية لوضع اللمسات الأخيرة على خططها الرامية إلى تطوير منشآت الإنتاج الأمريكية والتوسع تدريجيا في الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية".

وقالت الشركة إنها ستطرح تشكيلة من السيارات الكهربائية على المستهلكين الأمريكيين بداية من العام القادم في إطار خطة تشمل أيضا طاقة الهيدروجين.

وقالت إن استثماراتها تتضمن الروبوتات والنقل الجوي داخل المدن، وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

ومطلع شهر أبريل/نيسان الماضي كشفت هيونداي عن توسان الجديدة كليا في الشرق الأوسط ضمن فئة الـSUV المدمجة.

ويدخل أحدث طراز من توسان السوق باعتباره الإصدار الأحدث والأكثر ديناميكية وابتكارا وتنافسية في فئته، ويعكس مزيجا رائعا من التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء، والمساحة الداخلية، والتصميم الخارجي.

وتتميز السيارة الجديدة، التي تمثل الجيل الرائع من توسان، والمصنفة كأكثر سيارات هيونداي مبيعا على مستوى العالم، بأنها أكبر وأوسع من سابقاتها. وتتوفر توسان الجديدة بقاعدة عجلات طويلة وقاعدة عجلات قصيرة، فضلا عن تميزها بالتفاصيل الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير تجربة القيادة الفريدة والممتعة.

ويعتمد تصميم السيارة الجديدة على هوية التصميم "الرياضي الحسي" من هيونداي، ليبرز النظرة المستقبلية والرياضية للشركة في طرازات SUV.