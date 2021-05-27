مقارنة بين شاحنة فورد F-150 البرق و تسلا "سايبر ترك".. من الأقوى؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فورد عن طرح النسخة الكهربائية الأولى من شاحنتها الأشهر F-150، باسم "البرق" لتنافس بها ضمن سوق الشاحنات الكهربائية.

ونقدم في التقرير التالي مقارنة وجها لوجه مع منافسها الأقرب، شاحنة تسلا سايبر ترك، حول الفوارق الجوهرية ما بين قدرات الشاحنتين.

المحرك

الفارق بين محرك الشاحنتين، وفيما يخص شاحنة فورد "البرق" فهي تتوفر بخيار وحيد من المحرك، وتعمل بمحرك كهربائي ثنائي.

وفيما يخص شاحنة تسلا، فتتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، فتتوفر فئات من سايبر ترك، عاملة بمحرك كهربائي فردي، وأخرى عاملة بمحرك كهربائي ثنائي، وآخرى عاملة بثلاث محركات كهربائية، وفق "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.









القوة

تعمل شاحنة فورد "البرق" بمحركها الثنائي الذي ينتج قوة 563 حصانا.

وشاحنة تسلا "سايبر ترك" تنتج محركات الفئة الأقوى منها قوة تصل لـ 800 حصان.

التسارع

وفيما يخص معدل التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة، تتميز شاحنة فورد البرق بمعدل تسارع من صفر حتى 100 كيلو في الساعة خلال 4 ثواني.

أما شاحنة تسلا سايبر ترك تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة خلال أقل من 2.9 ثانية.

نطاق السير

وأكثر ما سيميز بين الشاحنتين هو نطاق سيرهما الكهربائي على شحنة واحدة، وتتوفر فئات من شاحنة "البرق" بإمكانها السير حتى 230 ميلا وفئات أخرى بنطاق سير حتى 300 ميل على شحنة واحدة.

وشاحنة تسلا، يبدأ نطاق السير بها من 250 ميلا على شحنة واحدة بحد أدنى، ويصل لـ 500 ميل بحد أقصى.

عزم الحمل

بإمكان شاحنة فورد البرق، حمل أوزان تبدأ من 2000 رطل.

في حين تحمل شاحنة تسلا أوزان تبدأ من 3500 ألف رطل.









عزم السحب

وفيما يخص قدرات الشاحنتين في سحب الأوزان، يمكن لشاحنة فورد سحب حتى 10 آلاف رطل.

وتتخطاها شاحنة سايبر ترك القادرة على سحب حتى 14 ألف رطل بحد أقصى.

الأسعار

تبدأ شاحنة فورد "البرق" بتكلفة 39,974 ألف دولار.

وشاحنة تسلا سايبر ترك تبدأ من سعر 39 ألف دولار.