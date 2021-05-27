كوريا الجنوبية.. 8 شركات تستدعي 710 آلاف سيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت شركات هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا وبي إم دبليو كوريا و5 شركات أخرى، طواعية أكثر من 710 آلاف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وهذه هي أحدث عملية استدعاء من قبل شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارات، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.



وذكرت وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل، في بيان، أن الشركات الثماني، التي تشمل شركة كيا، وشركة رينو سامسونج موتورز، وشركة جنرال موتورز الكورية، وشركة تويوتا موتور، وشركة إس إم كيه موتورسايكل كوريا، تقوم باستدعاء 714 ألفا و720 سيارة من 22 طرازا.

وتترواح المشكلات في تلك السيارات ما بين مشاكل وحدة التحكم الكهربائي الهيدروليكية ومشكلات في البطاريات وغير ذلك، بحسب الوزارة.