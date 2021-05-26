يلو تحصل 3 جوائز ذهبية ضمن حفل ترانسفورم اواردز الشرق الأوسط 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصدت شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” 3 جوائز ذهبية في حفل جوائز “ترانسفورم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وتعد الجوائز معيارا للتميز في اعادة تسمية العلامات التجارية والهوية البصرية، حيث تحتفي الجائزة الإقليمية بالعلامات التجارية المميزة للأفراد والشركات التي تواصل تقديم تجارب استثنائية من خلال التسويق الإبداعي والاستراتيجيات المبتكرة.

واستطاعت يلو أن تحصد 3 جوائز ذهبية وجائزة فضية بجانب جائزتين برونزيتين وذلك بعد أن تميزت “يلو” في إدارة حملتها لتغيير هويتها إلى “يلو”.

وحصدت يلو جوائزها الذهبية ضمن فئات ” أفضل استراتيجية تسمية”، “أفضل تطوير إبداعي لعلامة تجارية جديدة”، وأخيراً “أفضل مشروع لتطوير العلامة التجارية”.

كما حصلت أيضاً على جائزة فضية ضمن فئة “أفضل هوية بصرية من قطاع النقل والخدمات اللوجستية”، بالإضافة إلى جائزتين برونزيتين ضمن فئة “أفضل استخدام لخاصية بصرية، وفئة “أفضل إستراتيجية إبداعية”.

وتأتي هذه الجوائز كشهادة لإبداع يلو في مجال التسويق والدعاية بالإضافة إلى نجاح الاستثمار الضخم الذي تم ضخه في تطوير الخدمات الرقمية التي تقدم خيارات متعددة أمام العملاء لإتمام كافة معاملاتهم مع الشركة بيسر وسهولة فائقة.

هذا والجدير بالذكر أن يلو قد استطاعت في وقت سابق من الشهر الجاري أن تفوز بأربع جوائز من أصل ست جوائز تقدمها الجمعية الأمريكية لمحترفي التسويق الرقمي (AVADIGITAL AWARDS)، وهو ما يؤكد نجاح الشركة في تطوير استراتجيتها الرقمية لضمان وصول أسهل لعملائها.