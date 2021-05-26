أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 26 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، زادت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، ومتوسط سعر الدولار في "السوق السوداء".

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الأربعاء، إلى نحو 159.5 ألف ليرة للشراء، و 160 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى نحو 136.643 ألف ليرة للشراء و 137.143 ألف ليرة للبيع.

سعر السوق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الأربعاء، في السوق السورية غير الرسمية نحو 189.924 ألف ليرة للشراء و 194.810 ألف ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 166.258 ألف ليرة للشراء، و 170.535 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، نحو 142.591 ألف ليرة للشراء و 146.259 ألف ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأربعاء نحو 120.700 ألف ليرة للشراء، و 123.804 ألف ليرة للبيع.

انهيار الليرة السورية

وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة 4 آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.