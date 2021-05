بنتلي بنتايجا فئة S الجديدة تنطلق رسمياً بتحديثات رياضية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن نسخة S الجديدة لموديل بنتايجا، والتي تنضم للمجال الحالي للـ SUV الفاخرة الذي يشمل فئة 8 سلندر وفئة 12 سلندر وفئة هجينة بالقابس.

وتتمتع نسخة إس بتصميم خارجي أكثر رياضية مع لمسات سوداء مصقولة وجناح خلفي أكبر حجماً لتحسين الثبات الديناميكي في السرعات المرتفعة.

كما حصلت السيارة على نظام عادم رياضي محدث لتحسين “شعور الأداء أثناء القيادة” وجنوط 22 إنش فضية بطبقات لونية مختلفة.

في الداخلية نرى مقاعد جديدة بشعارات S على مساند الظهر، مع زخرفات فريدة ولوحة عدادات رقمية مشتركة مع بنتايجا سبيد وجلود ألكانتارا الفاخرة على المقاعد والمقود وغيرهم.

وتعتمد السيارة على محرك V8 توين تيربو 4.0 لتر بقوة 550 حصان وعزم 770 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع كلي قياسي، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.4 ثانية بسرعة قصوى 290 كلم\س، مع نظام جديد للتحكم في الانقلاب يتم تفعيله تلقائياً في أقل من ثانية واحدة.

